وقال مسؤول في المنظمة إن الهجوم ألحق أضرارا بالمقر ومحيطه، مشيرا إلى أن إخلاء الموقع مسبقا حال دون سقوط ضحايا. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ويأتي الاستهداف بعد انتهاء الموعد المعلن لمهمة التحالف الدولي في العراق، في 30 سبتمبر الماضي، وما رافقه من ترتيبات أمنية لإعادة تنظيم المسؤوليات العسكرية وتعزيز سيطرة القوات العراقية على أراضي البلاد وأجوائها.