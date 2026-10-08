وقال الجيش إن ضابطا برتبة نقيب يبلغ من العمر 21 عاما "سقط.. أثناء القتال في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق نفذت القوات الإسرائيلية، الخميس، قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما "استهدف القصف المدفعي، بلدة المنصوري في جنوب لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية التي أضافت: "كان القصف استهدف فجرا، محيط بلدتي حداثا وبرعشيت ووادي زبقين (في جنوب لبنان)".