وقال عون، خلال استقباله السيناتور عن ولاية أوكلاهوما الأميركية جيمس لانكفورد، الذي يزور لبنان للاطلاع على الأوضاع فيه، بحضور السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، إن لبنان ملتزم تنفيذ الاتفاق، ويسعى إلى الضغط على إسرائيل للتقيد بمندرجاته.

وأشار إلى "ضرورة وقف إسرائيل تدمير المنازل والأعيان في القرى والبلدات التي تحتلها، واستكمال إعادة الأسرى"، لافتا إلى "توق أبناء الجنوب لبسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا".

ولفت عون إلى أن "الجيش يقوم بالمهام الموكلة إليه في الجنوب كما في كل لبنان، وهو يحتاج إلى دعم من خلال تأمين معدات وآليات ضرورية لتنفيذ مهامه".

وعرض الرئيس اللبناني مع السيناتور الأميركي التزام لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعلاقات اللبنانية السورية، ووضع النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الأميركية في المجالات كافة.