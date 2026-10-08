وذكر الجهاز على حسابه على منصة إكس أنه يتعامل مع "سقوط شظايا صاروخ بالستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه من قبل الميلشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية".

ويأتي ذلك في وقت كثّف الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على الرياض، عقب استئناف النزاع بين المقاتلين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، في يوليو بعد أعوام من التهدئة.

وتوعّد الحوثيون خلال الأيام الماضية بتعطيل المجال الجوي واستهداف البنى التحتية الحيوية في السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام بالعالم.

اعتراض صاروخين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنّها "اعترضت ودمّرت" صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي عبر منصة إكس: "اعترضنا ودمرنا صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وكان دبلوماسيون قد أفادوا وكالة فرانس برس في وقت سابق بتلقيهم تعليمات بالاحتماء داخل مقار سفاراتهم بالحي الدبلوماسي بالعاصمة، بعد سماع انفجارات.

وقال سكان إن مدارس اتخذت تدابير احترازية، ونقلت إحداها التلاميذ إلى قبو المبنى لضمان سلامتهم.