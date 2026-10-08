وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي عبر منصة إكس: "اعترضنا ودمرنا صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وكان دبلوماسيون قد أفادوا وكالة فرانس برس في وقت سابق بتلقيهم تعليمات بالاحتماء داخل مقار سفاراتهم بالحي الدبلوماسي بالعاصمة، بعد سماع انفجارات.

وقال سكان إن مدارس اتخذت تدابير احترازية، ونقلت إحداها التلاميذ إلى قبو المبنى لضمان سلامتهم.

مطار ‌الرياض

وفي السياق، قال ​شاهد ⁠و3 مصادر مطلعة إن دخانا شوهد يتصاعد من ​طائرة متوقفة في مطار ‌الرياض، الخميس.

وقال الأشخاص الثلاثة المطلعون ‌على الأمر ‌إن ⁠الطائرة يُعتقد أنها كانت خالية وقت الواقعة.

وقالت ⁠السعودية ‌في وقت متأخر ⁠من، الأربعاء، ⁠إن شخصا واحدا قُتل ​في ضربة ⁠استهدفت ​مطار الرياض، فيما قُتلت إمرأتان ​في هجوم على مطار أبها في جنوب غرب المملكة.

تحذير حوثي

من جانبه، دعا المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع موظفي كل المنشآت النفطية السعودية إلى إخلائها، معتبرا أنها تمثل "أهدافا" لقواته في ظل تصاعد ضرباتهم على المملكة.

وحذّر سريع "جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتنا حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر سواء التي تم استهدافُها من قبل أو غيرها".

وجدّد تحذيره "لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها".