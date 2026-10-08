وأفادت مصادر يمنية بأن مقاتلات سعودية شنت غارة جوية استهدفت معسكرا تابعا للحوثيين في منطقة يريم بمحافظة إب، وسط اليمن.

وتأتي الغارة بعد ساعات من غارات مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق خاضعة لسيطرتهم، معظمها يقع على خطوط التماس، وذلك في إطار دعم القوات الحكومية في محافظتي تعز ولحج.

كما أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية بأن غارة جوية يرجح أنها أميركية استهدفت مركبة يعتقد أنها لعناصر تنظيم القاعدة شرقي مدينة المكلا في محافظة حضرموت.