وشارك في النقاش رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث مندي صفدي، والباحث في الشؤون الفلسطينية نضال خضرا، والصحفي محمد الحمادي، والسفير السابق زياد المجالي. وبين الدفاع عن الحرب والمطالبة بالأمن الجماعي، برز سؤال بشأن انتقال المنطقة إلى تسوية أو جولة صراع جديدة.

خلاف على التحذيرات السابقة للهجوم

قال خضرا إن إصدار حكم نهائي بشأن هجوم السابع من أكتوبر ما يزال مبكرا، لكنه اعتبر أن المعطيات الأمنية والسياسية الإسرائيلية تشير إلى وجود تحذيرات قبل وقوعه.

واستشهد بمعلومات عن تشغيل شرائح اتصال لعناصر من نخبة القسام، وبلاغات استخباراتية بشأن حدث كبير مرتقب.

في المقابل، رفض صفدي هذه القراءة، وأقر بإخفاق استخباراتي، لكنه قال إن المعلومات لم تصل إلى نتنياهو قبل السادسة والنصف صباحا.

ورأى الحمادي أن التساؤل مشروع بالنظر إلى قدرات الاستخبارات الإسرائيلية، بينما دعا المجالي إلى ترك المسألة للتحقيق داخل إسرائيل والتركيز على الواقع والمستقبل.

دمار غزة بين روايتين

دافع صفدي عن الحرب باعتبارها ردا على عدوان، وقال إن هدفها القضاء على حماس، محملا الحركة مسؤولية الدمار بسبب وجود عناصرها بين السكان.

وادعى أن غالبية القتلى ينتمون إلى الحركة، وأعلن تأييده استهداف المنتمين إليها ومؤيديها، في موقف رفض فيه الالتزام بالقانون الدولي.

ورد خضرا بأن حجم تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات لا يمكن تفسيره باستهداف حماس وحدها، متسائلا عن جدوى الحرب بعد هذه الخسائر.

ووصف الهجوم بأنه كارثة على الفلسطينيين رغم اختلافه مع حماس، لكنه اعتبره نتيجة لسياق الصراع، لا بدايته، وشدد على أن الإرهاب لا يتجزأ.

الانقسام وحسابات السلطة

اتهم خضرا نتنياهو بتغذية الانقسام الفلسطيني لعرقلة الاستحقاقات السياسية، مستشهدا باستمرار إدخال الأموال إلى غزة خلال سنوات سابقة.

ورأى المجالي أن حماس تعاظمت بفعل مسارات دعم متعددة، مؤكدا أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، الذي اعتبر السلطة الوطنية ممثله الشرعي.

وفي المقابل، قال إن نتنياهو وسموتريتش وبن غفير لا يمثلون الشعب الإسرائيلي كله، داعيا إلى الفصل بين مواقف القيادات وإمكانات التسوية.

إيران.. توقعات بتجدد الحرب

توقع صفدي عودة المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل نهاية العام، ما لم تتخذ طهران خطوات غير متوقعة، معتبرا أن أمن إسرائيل يتطلب القضاء على محور المقاومة.

كما قال إن المهمة في غزة لم تكتمل، واتهم حماس برفض نزع سلاحها بعد تحرير الرهائن.

أما خضرا، فربط احتمال التصعيد بمستقبل نتنياهو السياسي، ورأى أن تهديد موقعه انتخابيا قد يدفعه إلى مواجهة جديدة في غزة أو إيران أو لبنان أو سوريا.

وتظل هذه الطروحات تقديرات للضيفين بشأن التطورات المقبلة، وليست إعلانات عن قرارات عسكرية.

الأمن الجماعي و"اليوم التالي"

وصف الحمادي هجوم حماس بأنه عمل إرهابي، لكنه اعتبر الرد الإسرائيلي مبالغا فيه ومدمرا، محذرا من أن الحرب عززت المتطرفين وأعادت المنطقة إلى المربع الأول.

وأكد أن إسرائيل لا تستطيع تأمين نفسها بمعزل عن جيرانها، وأن الشرق الأوسط الجديد يحتاج إلى شراكة ومصالح مشتركة وأمن جماعي، مع استعداد دول المنطقة والسلطة الفلسطينية للسلام.

ودعا المجالي إلى تفعيل الترتيبات المتعلقة بمجلس السلام في غزة، وبناء تسوية على القانون الدولي واتفاقات أوسلو والقرار 242 وحدود الرابع من يونيو.

وراهن على تغيير سياسي عبر الانتخابات الإسرائيلية، بينما أكد خضرا أن الدول العربية أحبطت مشروع التهجير. وبقي الخلاف قائما بين من يربط الأمن بالحسم العسكري، ومن يراه نتيجة لتسوية وشراكة إقليمية.