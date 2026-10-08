وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الطائرة العراقية هبطت في مطار الخميني عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، إيذاناً بعودة الرحلات المباشرة اليومية على خط النجف طهران.

وكانت إدارة الخطوط الجوية العراقية أعلنت، الإثنين، استئناف رحلاتها المباشرة إلى إيران اعتباراً من 8 أكتوبر، ضمن خطة تشمل تسيير رحلات يومية منتظمة بين مطار النجف الدولي ومطارات طهران ومشهد وأصفهان.

وقالت وزارة النقل العراقية إن الخطة تهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وتوفير خيارات نقل جوي منتظمة بين العراق والمدن الإيرانية.

وسبق أن أعلنت الوزارة حصول الناقل الوطني على "استثناء خاص" يسمح بتشغيل رحلات إلى إيران في ظل العقوبات الأميركية.

ويخص الاستثناء الخدمات الجوية المصرح بها، ولا يشير إلى رفع شامل للعقوبات عن شركات الطيران الإيرانية.