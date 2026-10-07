ووصف مستشار الرئاسة السورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان التقارير المتداولة بشأن إرسال قوات سورية إلى اليمن بأنها "كاذبة ولا صحة لها".

من جانبها، أكدت وزارة الإعلام السورية أن أولوية دمشق في المرحلة الحالية تتمثل في إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، إلى جانب العمل مع الشركاء على جهود إعادة الإعمار وتحسين حياة السوريين.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن سوريا تدرس إرسال ما بين 10 آلاف و20 ألف جندي إلى اليمن لدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إن دمشق تناقش طلبا سعوديا بهذا الشأن، من دون اتخاذ قرار نهائي.

وأضاف "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أُبلغت بالمباحثات، ولا تعارض، بحسب التقرير، نشر قوات سورية من حيث المبدأ، مشيرا إلى إجراء مشاورات مع القيادة المركزية الأميركية بشأن آلية محتملة للانتشار.