ونقل الموقع عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس السوري أحمد الشرع يدرس الأمر بجدية، لكنه لم يتخذ قرارا بعد.

وبينما لم يوافق الشرع على القرار بعد، قال المسؤول الأميركي إنه من المرجح جدا أن يقبل الرئيس السوري الطلب السعودي.

وبحسب المسؤولين، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرى التشاور معها وهي لا تعارض من حيث المبدأ مثل هذه الخطوة.

وقال مسؤولان أميركيان إن القيادة المركزية الأميركية جرى التشاور معها بشأن كيفية نشر القوات السورية.

ووفق أكسيوس، فقد قال مصدر مطلع على المناقشات إن الجيش السوري قد يرسل ما بين 10 آلاف و20 ألف جندي إلى اليمن، والوحدات التي يجري بحث إرسالها هي الفرقة 90 قرب دمشق والفرقة 84 المتمركزة في جنوب سوريا قرب السويداء.