وأوضحت "اليونيفيل" في بيان: "تعرّض موقع تابع لليونيفيل بالقرب من كفرشوبا على الخط الأزرق في القطاع الشرقي صباح اليوم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".

وأضافت أن جميع عناصرها المتمركزين في الموقع سارعوا إلى "الاحتماء"، من دون أن تُسجّل إصابات في صفوفهم، بينما أصابت الطلقات "الجدار الخارجي" للموقع، وطال بعضها "وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة".

وندّدت "اليونيفيل" بإطلاق النار، معتبرة أنه "غير مقبول" ويحمل "علامات واضحة".

وأضافت أن "مثل هذه الهجمات المتعمّدة تعرّض حياة حفظة السلام لخطر بالغ"، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وتضم قوة "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان منذ العام 1978 نحو 7500 عنصر من 46 دولة.

لكن مجلس الأمن الدولي قرر في أغسطس من العام الماضي، تحت ضغط أميركي، إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026.

ويأتي اقتراب انتهاء مهمة "اليونيفيل" في وقت تواصل فيه إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان.