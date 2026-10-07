وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، تعرض مطارا أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة".

وتابع البيان: "وقد نتج عن الاعتداء السافر على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية و(28) إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة".

ووفق البيان: "أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و(8) إصابات منها خمسة مواطنين، ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة".

ولفتت الهيئة إلى أنه "تم بشكل فوري نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية".

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة.

على صعيد متصل أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، عبر حسابه على منصة إكس، تدمير منصة إطلاق صواريخ بالستية استُخدمت في الهجوم على الرياض، مشيرا إلى أن "عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة".