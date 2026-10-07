وقال المصدر إن القاهرة قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار، مؤكدا تمسكها بموقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وأشار المصدر إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين "محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية".

وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في قطاع غزة.

كما شدد المصدر على أن "مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولن تشارك فيه".

والاثنين، قال سموتريتش، إنه "لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة إسرائيل".

وكان سموتريتش، الوزير اليميني المتطرف، يتحدث من منزله في مقابلة مصورة، قبل الانتخابات البرلمانية المنتظرة في إسرائيل، مشيرا إلى الصراعات التي تخوضها البلاد حاليا.