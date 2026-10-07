وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو: "أُبلغ السفير بأن المواد الكاذبة التي نشرتها حسابات رسمية لوزارة الخارجية الإيرانية عبر الإنترنت غير مقبولة إطلاقا، وبأن استدعاء سفيرنا في طهران في 6 أكتوبر لا أساس له".

وأضاف: "يجب أن تتوقف هذه الاستفزازات المشينة".

وكانت طهران استدعت، الثلاثاء، السفير الفرنسي لديها بيار كوشار، احتجاجا على تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين.

واتهمت إيران فرنسا بـ"المعاملة العنيفة" للمتظاهرين وارتكاب "انتهاكات واسعة وفاضحة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات التي بدأت أواخر الشهر الماضي وتخللتها اضطرابات.

وتشهد العلاقات بين فرنسا وإيران توترا منذ أشهر، إذ طرد البلدان دبلوماسيين تابعين لكل منهما في أغسطس.

وشهدت إيران أيضا احتجاجات واسعة ضد الحكومة في يناير. وقالت السلطات إن أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا خلالها في "أعمال إرهابية" اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبيرها.