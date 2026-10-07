وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه نقلت 4 قتلى إثر عدة غارات جوية إسرائيلية في خان يونس (جنوب) وحباليا (شمال).

وأوضح أن هشام أبو مصطفى (60 عاما) قتل وأصيب عدد آخر من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية طالت منزلا في مخيم خان يونس، فيما قتل زياد زعرب وأصيب آخرون جراء غارة في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، وفق قوله.

وأكد مستشفى "ناصر" بخان يونس وصول القتيلين و9 مصابين، أحدهم في حالة "خطيرة".

وكان بصل أفاد في وقت سابق بمقتل شخصين، أحدهما المتطوع في الدفاع المدني محمد طموس، "وهو في العشرينات من العمر، وقضى بعد وصوله لمستشفى الشفاء جراء غارة جوية إسرائيلية فجرا قرب مستشفى كمال عدوان" في شمال قطاع غزة.

كما أشار إلى نقل عدد من المصابين إثر الغارة.

ويفصل ما يسمى "الخط الأصفر" بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفاد مصدر أمني في غزة وكالة فرانس برس بتسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع، ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي (وسط) وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "نسف ودمّر عددا من المنازل في حي الزيتون".

ولا يزال مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة تمتد على الشواطئ أو بجوار أكوام الأنقاض الناجمة عن تدمير المباني السكنية.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1460 فلسطينيا منذ إعلان وقف النار في أكتوبر 2025، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقتل أكثر من 74200 فلسطيني منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات، وفق بيانات وزارة الصحة.