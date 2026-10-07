ونشرت وزارة النقل السورية مقطع فيديو للتجربة، التي جرت خلال جولة برفقة مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وعدد من المهندسين التابعين للمؤسسة والشركة المنفذة.

وقالت الوزارة إن التجربة تهدف إلى التأكد من جودة التنفيذ.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، ملأ الوزير الكوب بالماء ووضعه أمامه على لوحة القيادة، قبل قيادة السيارة على الطريق لمعاينة مدى استواء سطحه أثناء الحركة، ضمن متابعة مراحل إنجاز المشروع على أرض الواقع.

وتندرج الجولة ضمن متابعة أعمال إعادة تأهيل طريق مطار دمشق الدولي، إذ نشرت الوزارة أيضا مادة منفصلة عن تفقد الوزير إجراءات الفحص الفني للمشروع.