وقالت إيمي بوب، رئيسة المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، إن وتيرة الأزمة مثيرة للقلق.

وارتفع عدد النازحين داخليا من 76 ألفا في منتصف سبتمبر إلى 201217 في غضون بضعة أسابيع.

وقالت بوب: "الناس يفرون للنجاة بحياتهم ولا يجدون أي مكان من يذهبون إليه".

وأضافت: "أنهم بحاجة إلى سقف وطعام وأمان اليوم. فرقنا موجودة على الأرض، ولكن التمويل غير موجود. وأنا أطلب من الجهات المانحة أن تتحرك الآن لأن كل يوم تأخير يكلف أرواحا. يجب ألا يصبح اليمن أزمة منسية".

وشنت القوات الحكومية هجوما يوم الأحد بهدف استعادة جميع المناطق التي يحتلها الحوثيون.