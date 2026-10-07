وفي التطورات الميدانية، قالت مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين سيطروا على عدة قرى وجبال، بينها جبلا مطران وثمران، بعد انسحاب قوات اللواء الخامس والثلاثين مدرع وفرارها.

وأضافت أن الجماعة سيطرت أيضا على مواقع في منطقتي بني يوسف وجبل حبشي.

وتشهد منطقة نجد قسيم مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط محاولات الجماعة التقدم نحو منطقة الضباب، بحسب المصادر نفسها.

وفي المقابل، أكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم للحوثيين في جبهة مسراخ جنوبي تعز.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفادت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.