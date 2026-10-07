وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن استمرار هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا لأمنها واستقرارها، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.