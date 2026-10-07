وأضاف أن نحو 65 ألف هدف استُهدف في قطاع غزة، ونحو 28 ألف هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4500 هدف في إيران ونحو 80 هدفا في اليمن.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات.

وأضاف الجيش أن 970 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال الخدمة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وأدت هجمات السابع من أكتوبر 2023 إلى مقتل 1200 إسرائيلي واقتياد 251 آخرين إلى قطاع غزة.

وقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني في قطاع غزة في الحرب التي أعقبتها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفيد البيانات الإسرائيلية بأن نحو 6 آلاف عنصر من حركة حماس وغيرها من الجماعات المتشددة دخلوا إسرائيل خلال الهجوم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين الماضي، إن 4 آلاف من أصل 6 آلاف "إرهابي" قتلوا حتى الآن. وقال إنه أمر الجيش بملاحقة الألفي شخص المتبقيين وقتلهم.

وخلال 3 سنوات منذ عام 2023، خاضت إسرائيل معارك على جبهات عدة، خصوصا في لبنان ضد حزب الله المدعوم من طهران، وكذلك ضد إيران مباشرة.