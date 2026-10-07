وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدفت مواقع الحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وجاء الهجوم بعد يوم من إعلان القوات الحكومية بدء عملية عسكرية من المضاربة ورأس العارة باتجاه الوازعية، المطلة على المخا وباب المندب.

وتزامنت المواجهات مع استمرار تقدم الحوثيين في ريف تعز، حيث أعلنت الجماعة سيطرتها على مناطق في قدس والصلو جنوب غربي المحافظة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أطلقت القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية في المنطقة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز، بهدف استعادة السيطرة على مديرية الوازعية غربي تعز، قبل التقدم باتجاه مديريتي المخا وذوباب الخاضعتين لسيطرة جماعة الحوثيين، بالتزامن مع استمرار المعارك على الساحل الغربي لليمن.

قبل ذلك أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الإثنين، انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم "فجر اليمن"، بهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد.