وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء بالتزامن مع اقتحام محيط منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو، وإجبار المواطنين على إخلاء المنطقة المحيطة بالمنزل، ما اضطر عددًا منهم إلى المبيت في المساجد، فيما شرعت آليات الاحتلال بهدم الطابق السفلي من المنزل.

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وداهمت عددا من المنازل، وشرعت في تنفيذ حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع فرض طوق على القرية ومنع المواطنين من مغادرتها والتوجه إلى أماكن عملهم".

وفي بلدة بيت عنان، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة، وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية بحق عدد من المواطنين، كذلك اقتحمت القوات بلدة القبيبة، وشنت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل، تخللها تحقيق ميداني واعتقال عدد من المواطنين.

وفي بلدة بيت سوريك، شنت القوات الإسرائيلية، قبيل انسحابها من البلدة، حملة مداهمات وتحقيقات ميدانية طالت عددًا من المنازل والمواطنين.

وفي بلدة قطنة، انتشرت قوات إسرائيلية في عدد من أحيائها، وداهمت منازل وشنّت حملة اعتقالات، وأخضعت عددًا من المواطنين لتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع فرض طوق على البلدة ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.