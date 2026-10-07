ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه عدة جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا، إذ أطلقت القوات الحكومية عملية في المنطقة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز، بهدف استعادة مديرية الوازعية غربي تعز، تمهيدا للتقدم نحو مديريتي المخا وذوباب الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض مديرية مذيخرة في محافظة إب ومديرية شرعب في محافظة تعز لقصف.

كما قالت مصادر يمنية إن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات المقاتلين من القوات الحكومية في إحدى قرى مديرية المواسط جنوبي تعز، بعد قطع خطوط الإمداد عنهم.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقالت الوزارة إن صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران تمثل مصادر للتهديدات الصاروخية الحوثية، مؤكدة استمرار عملياتها لتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض-أرض وتدمير مصادر إطلاقها.