وقال المعهد إن صورا عالية الدقة التقطتها شركة "فانتور تكنولوجيز" خلال سبتمبر وأكتوبر أظهرت عودة حركة المركبات بصورة منتظمة حول الموقع، بعد عمليات واسعة لإزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنطقة.

ويصف المعهد "مينزاديهي" بأنه مجمع مرتبط بتطوير الأسلحة النووية، مستندا في ذلك إلى معلومات أعلنتها إسرائيل بشأن طبيعة الموقع.

وكانت إسرائيل قد استهدفت المجمع في 3 مارس الماضي، ما أدى، بحسب التقرير، إلى تدمير عدد من المباني، فيما رجح المعهد أن تكون الضربات قد طالت منشآت تحت الأرض أيضا.

ماذا أظهرت الصور؟

وبحسب التقرير، تظهر الصور أعمال تحريك للتربة في إحدى المناطق التي استهدفت خلال هجوم مارس، إضافة إلى نشاط لافت للمركبات داخل الموقع وخارجه.

ورصد المعهد، بين مطلع سبتمبر ومطلع أكتوبر، سيارات في موقف خارج السياج الأمني، فضلا عن عدد كبير من سيارات الركاب والشاحنات داخل المنطقة المؤمنة.

واعتبر معهد العلوم والأمن الدولي أن طبيعة النشاط المرصود قد تشير إلى محاولة إيرانية لإعادة بناء قدرات مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية واستعادة ما فقده الموقع جراء الهجوم.

وخلص المعهد إلى أن وتيرة الأعمال في الموقع شديد التحصين تشير، من وجهة نظره، إلى أن استعادة نشاطه تحظى بأولوية لدى إيران.