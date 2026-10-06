وقالت الوزارة، في بيان، إن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق ألقى القبض على خالد رائد بيروني، الملقب بـ"أبو حسن دوشكا"، خلال عملية أمنية في بلدة حجيرة بريف دمشق.

ووصفت الوزارة بيروني بأنه "الذراع التنفيذي" للتنظيم في حمص، متهمة إياه بالتورط في تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي.

وأضافت أنه مسؤول عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن التحقيقات معه لا تزال متواصلة.

وأسفر الهجوم، الذي وقع في حي تقطنه غالبية من أبناء الطائفة العلوية، عن مقتل 8 أشخاص، فيما أعلنت السلطات السورية في يناير توقيف شخصين على خلفية الاعتداء.

وكانت السلطات قد نسبت الهجوم إلى تنظيم "داعش"، بينما أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أنصار السنة" مسؤوليتها عنه.

ورغم خسارة "داعش" مناطق سيطرته في سوريا عام 2019، لا تزال خلايا تابعة له تنشط في عدد من المناطق، خصوصا في البادية، وتتبنى بين حين وآخر هجمات تستهدف قوات الأمن السورية.