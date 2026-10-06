وبحسب رويترز، قالت وزارة الخارجية الهندية إن مقذوفا مجهولا أصاب الناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 12 من أفراد طاقمها، غالبيتهم هنود.

وكانت الوزارة قد أوضحت أن الناقلة كانت تقل 19 من أفراد الطاقم، بينهم 17 هنديا، وأن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية ويتلقون العلاج في مدينة خصب العُمانية.

وأعربت نيودلهي عن شكرها للسلطات العُمانية على مساعدتها في إجلاء المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، وأدانت الهجوم، مجددة دعوتها إلى وقف الاعتداءات على الملاحة البحرية في المنطقة.