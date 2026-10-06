وقال المجلس إن هذه المناسبة قد تشهد هجمات، إلى جانب مظاهرات واضطرابات، مشيرا إلى أن جماعات وصفها بـ"الإرهابية"، بينها حماس وتنظيمات مرتبطة بإيران، قد ترى في المناسبة فرصة لتنفيذ اعتداءات.

ونصح المجلس الإسرائيليين بعدم السفر إلى دول، بينها الأردن وقطر ومصر، وتجنب نشر خطط سفرهم مسبقا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما دعا الإسرائيليين الموجودين في الخارج إلى الابتعاد عن التجمعات الكبيرة والمظاهرات.

ويأتي التحذير عشية مرور 3 سنوات على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين ونقلهم إلى قطاع غزة.

وقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني في الحرب التي أعقبت الهجوم، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة.