وبحسب منشورات بليحق على "فيسبوك"، انتقل المجلس بعد انتخاب الرئيس إلى اختيار نائبه الأول، وسط منافسة بين النواب طارق الأشتر والصديق حمودة وعز الدين قويرب.

وأسفرت الجولة الأولى عن حصول الأشتر على 43 صوتا، وحمودة على 35 صوتا، وقويرب على 32 صوتا، لتنتقل المنافسة إلى جولة ثانية بين الأشتر وحمودة.

ويأتي انتخاب هيئة رئاسة جديدة غداة تصويت 98 نائبا على اعتماد دورة برلمانية لمكتب رئاسة المجلس، خلال جلسة الإثنين التي ترأسها دومة بحضور 102 نائب، وفق ما أعلنه بليحق.

وأوضح الناطق باسم المجلس أن تصويت الإثنين جاء بعد مناقشة طلب قدمه عدد من النواب والمداولة بشأنه.

في المقابل، اعتبر صالح جلسة الإثنين "غير رسمية"، وقال إنه "لا يترتب عليها أي أثر قانوني"، كما أعلن إلغاء الجلسة التي كان قد دعا إلى عقدها الثلاثاء وتأجيلها إلى موعد آخر.

وبذلك، تمضي عملية انتخاب هيئة الرئاسة وسط خلاف بشأن قانونية جلسة الإثنين والقرارات التي صدرت عنها.