وفي تطور ميداني متصل، أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات من عناصر القوات الحكومية داخل إحدى قرى مديرية المواسط جنوبي تعز، بعد قطع خطوط الإمداد عن القوات المحاصرة.

وبحسب المصادر، تواصل القوات الحكومية المحاصرة التصدي لهجمات الحوثيين، في محاولة لمنعهم من اقتحام المنطقة، وسط استمرار المواجهات بين الجانبين.

والإثنين، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب جنوب غربي اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية.

كما أعلنت القوات الحكومية بدء "تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء"، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم "فجر اليمن"، بهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد.

وقال العليمي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "انطلقت عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية".

ومع بدء العمليات، أكدت مصادر عسكرية يمنية إطلاق القوات الحكومية عملية واسعة لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، مشيرة إلى تقدمها قرب منطقة باب المندب.

وأشارت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن القوات الحكومية تتقدم في محيط مطار ذوباب العسكري غربي تعز، وسط مواجهات مع جماعة الحوثيين.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة، فجر الاثنين، في هجمات لدعم القوات الحكومية اليمنية.

وكشفت الوزارة عن "إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة".