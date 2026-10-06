وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي في إحاطة صحفية، الثلاثاء، إن "الاتصالات مستمرة ولم تنقطع والزيارات مستمرة، وتهدف في هذه المرحلة للتوصل إلى تقدم من الممكن البناء عليه".

وتؤدي قطر دور الوسيط في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال الهاشمي عن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران: "أستطيع أن أؤكد أن المحادثات مستمرة، وأن تبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة مستمر عبر قطر وشركائها الإقليميين".

ولم يحرز أي تقدم في إطار استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران مع تواصل تبادل التهديدات، رغم إبرام الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار في أبريل، وتوقيع مذكرة تفاهم في يونيو، وإجراء محادثات غير مباشرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وجرى خلال اللقاء بين الشيخ تميم ووزير الداخلية الإيراني "استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، حسبما أفاد الديوان الأميري القطري.

ومع التصعيد في اليمن منذ منتصف يوليو الماضي على خلفية هذه الحرب، وتصاعد تبادل الضربات بين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران والسعودية، أكد الهاشمي أن "قطر تدعم إعلان باكستان وتركيا الإثنين نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة"، في إطار اتفاقية دفاع مشترك وقعها الأطراف الثلاثة في أغسطس الماضي، لافتا إلى أنه "ما زال من المبكر الحديث عن انضمام قطر إلى هذا الحلف".

وقال: "قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك حلف مكة"، مضيفا أن "هذا التحالف يعزز التعاون الإقليمي المتعلق بالحفاظ على المقدرات واستقرار دول المنطقة".

وأكد المتحدث "دعم قطر للسعودية في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها".