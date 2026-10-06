أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، الثلاثاء، تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان، ومطار نجران الدولي، جنوبي المملكة، لاعتداءين استهدفا مرافقهما، مساء الإثنين.
وأوضح بيان للهيئة أن "فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة".
وأضاف: "نتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
وتابع البيان: "تعمل الهيئة بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة".