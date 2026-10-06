وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن "التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات وعمليات إرهابية ضد قواتنا في غزة في ذلك اليوم".

وأضاف الوزير: "إذا تم المساس بقواتنا، فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة، بما يفوق كل تناسب".

وأسفر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 عن مقتل 1221 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما اقتادت الحركة 251 رهينة إلى غزة، كان 44 منهم قد فارقوا الحياة.

وفي اليوم التالي، بدأت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على غزة، خلفت دمارا هائلا وأسفرت عن مقتل 74200 شخص على الأقل، وفق وزارة الصحة في القطاع، التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 1460 شخصا في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وخلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الثالثة للهجوم، الاثنين، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألا تحكم حماس قطاع غزة، متوعدا بمواصلة استهداف كل من شارك في الهجوم أو احتجز رهائن في غزة.