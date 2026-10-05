وأوضحت الهيئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجهات المعنية في الدولة أصدرت تصاريح للناقلات الإسرائيلية لتشغيل رحلات إلى دبي، إلى جانب الرحلات التي تسيرها الاتحاد للطيران، لتوفير بدائل للمسافرين المتأثرين بالتوقف المؤقت.

وأكدت اكتمال تنسيق عودة المسافرين الذين تعثرت رحلاتهم، ووصولهم إلى وجهاتهم.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الاتحاد للطيران في تشغيل رحلاتها المجدولة إلى تل أبيب، بما يوسع خيارات السفر المتاحة.

وأضافت أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية وشركات الطيران لدعم استمرارية حركة النقل الجوي وخدمة المسافرين.