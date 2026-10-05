وأفادت الوكالة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت وادي زبقين وبلدة المنصوري، كما استهدفت، عصرا، وسط سهل مرجعيون قرب محطة التكرير.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة كفرتبنيت ووادي الحجير، بعد ظهر الإثنين.

وكان قصف مدفعي إسرائيلي قد استهدف، فجرا، محيط بلدتي حداثا وبرعشيت، بعدما طال ليلا بلدتي المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاع الغربي.

ولم تتضمن المعلومات الواردة حصيلة للخسائر البشرية أو تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن هذه العمليات.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، بدأت الحرب الإسرائيلية على لبنان في الثاني من مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، وسيطرت القوات الإسرائيلية خلالها على عدد من بلدات الجنوب.

وأعلن وقف لإطلاق النار في 16 أبريل، ثم مدد على مراحل، قبل إعلان وقف آخر في 20 يونيو، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان، من دون أن تتوقف.