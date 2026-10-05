وكان سموتريتش، الوزير اليميني المتطرف، يتحدث من منزله في مقابلة مصورة، قبل الانتخابات البرلمانية المنتظرة في إسرائيل، مشيرا إلى الصراعات التي تخوضها البلاد حاليا.

وقال: ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء، على الأقل، لكن لا، لن يحدث ذلك مرة أخرى".

واعتبر سموتريتش أن حركة حماس وحزب الله اللبناني "أضعف من أي وقت مضى. لم تحدث مثل هذه الأشياء من قبل".

وقال متحدثا عن قطاع غزة: "انظر كيف يبدو. 82 بالمئة من المنازل هناك (مدمر)، لقد رأيت مؤخرا بعض التحليلات للصور الجوية، نحن نسيطر على ما بين 60 إلى 70 بالمئة من قطاع غزة. إنها كلها أنقاض. بالمناسبة، في رأيي، لن يبنى عالم هناك، نصب تذكاري للخطيئة. وهذا أيضا أكثر ما يشجع على الهجرة من هناك".

لكن سموتريتش أشار إلى احتمال أن "تكون هناك منظمة إرهابية، لأن هناك 1.8 مليون متعصب هناك عاشوا لسنوات على وعي وطموح تدمير دولة إسرائيل، وحق العودة".

وعن لبنان قال الوزير الإسرائيلي: "عملية التطهير الشاملة فوق الأرض وتحتها التي نقوم بها الآن في جنوب لبنان، إلى عمق كبير جدا، ليس لها مثيل، وستؤثر على أمن سكان الشمال لعقود".

وتابع: "ليس لديهم (سكان جنوب لبنان) مكان يعودون إليه. انظروا كيف يبدو الوضع هناك. وبالمناسبة، العالم لا يوقفنا".