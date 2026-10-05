والأحد استأنفت شركات طيران إيرانية رحلاتها إلى مطار النجف جنوبي العراق، وذلك بعدما منحت واشنطن بغداد استثناء من العقوبات يتيح تسيير مثل هذه الرحلات إلى المدينة.

وفي سياق متصل، قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية إن نحو 100 طائرة تضررت في الحرب الأخيرة، وأقل من 10 طائرات دمرت بالكامل، كما تضرر 27 مطارا إيرانيا.

وأضاف المسؤول الإيراني: "لدينا 150 طائرة في الخدمة التشغيلية، لكن هذا لا يعني أن هذا العدد من الطائرات يحلق في الوقت الحالي".

وتابع: "وفقا للخطط الموضوعة، سيصل عدد الطائرات في الأسطول إلى 200 خلال الأشهر الستة القادمة".

وكانت الولايات المتحدة أمهلت الشركات الأجنبية التي تقدم المساعدة لقطاع الطيران الإيراني، حتى 23 سبتمبر الماضي للامتثال للحظر، مثل التوقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.

ويعرض عدم الامتثال تلك الشركات لخطر إدراجها بدورها على القائمة السوداء، وبالتالي عزلها عن نظام الدولار العالمي.