وتواصل القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتحصين في المنطقة، ضمن مشروع يحمل اسم "سوفا 53" بمحاذاة خط الفصل.

وتظهر مشاهد خاصة حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، استمرار حفر الخنادق ورفع السواتر الترابية، بالتزامن مع انتشار آليات هندسية إسرائيلية في المنطقة.

ويترافق ذلك مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية فوق المنطقة، وسط استمرار التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وقال مصدر مطلع في محافظة القنيطرة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي باشر بحفر خندق سوفا 53 منذ عام 2022، وهو خندق وساتر ترابي بارتفاع 5 أمتار، إضافة الى طريق إمداد للجيش الإسرائيلي.

وكشف المصدر أن الجيش الإسرائيلي خلال عمله بحفر خط سوفا، جرف المزارع والأشجار المثمرة والحراجية، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم التي تقع خلف هذا الخط.

وفي شهر فبراير الماضي، رش الجيش الإسرائيلي مبيدات على الحقول الزراعية الموازية لخط الحدود الحالي مع الجولان السوري المحتل، مما أدى إلى تلف المزروعات.

والأحد دانت الحكومة السورية قيام الجيش الإسرائيلي بحفر خندق على طول الحدود مع الجولان.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية، التي كان خرها استكمال العمل في ما يسمى خط سوفا 53، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الخارجية السورية أن "استمرار النهج العدواني للاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض أحكام القانون الدولي، وتطالب الوزارة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تضع حدا لهذه الممارسات وتمنع تكرارها".

وجددت سوريا "تأكيد تمسكها بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها كافة، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون سيادة الدول واحترام حرمة حدودها".