وقالت الهيئة إن الناقلة امتثلت للتعليمات، موضحة أن الواقعة حدثت على بعد 11 ميلا بحريا شمالي مدينة خصب في سلطنة عمان.

ولم تتضمن المعلومات الأولية اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه أو تفاصيل حمولتها، كما لم تشر إلى تعرضها لإطلاق نار أو وقوع إصابات.

وتأتي الواقعة في ظل سلسلة من الحوادث التي طالت السفن في المضيق والمياه المحيطة به.

وكانت الهيئة البريطانية قد أعلنت في وقت مبكر من السبت، تلقيها بلاغا من ربان ناقلة نفط خام عن إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سواحل عمان.

ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويشكل منفذا رئيسيا لصادرات النفط والغاز من المنطقة، وبات محور الصراع بين طهران وواشنطن خلال الأشهر الماضية.