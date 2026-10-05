وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب.

وقالت مصادر حكومية يمنية إن القوات الحكومية حققت تقدما ميدانيا في المنطقة القريبة من مضيق باب المندب، وأسرت عددا من المقاتلين الحوثيين.

في المقابل، نفت جماعة الحوثيين تحقيق أي تقدم عسكري للقوات الحكومية، معتبره أن ما يروج له عن تقدمات عسكرية "عار عن الصحة".

وكان رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن الأحد إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

وأتى الإعلان بعد ساعات من تشديد الحوثيين الحصار على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا الشهر الماضي، وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط.