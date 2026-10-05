وأثارت تعليقات ترامب التي أدلها بها خلال تجمع جماهيري في أوكلاهوما، الخميس، الحيرة ليس فقط بين الأميركيين، بل أيضا لدى الخبراء المتخصصين في دراسة البرنامج النووي الإيراني.

وردا على تصريحات الرئيس الأميركي، كتبت بعثة إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا: "بعد الكذبة الكبرى بشأن الأسلحة النووية الإيرانية، تطفو الآن على السطح كذبة كبرى أخرى حول إنتاج المخدرات، لكن يجب على الكاذب أن يتمتع بذاكرة جيدة".

وأضافت البعثة الإيرانية إن "المنشآت النووية الإيرانية تخضع للمراقبة على مدار الساعة و24 ساعة في اليوم".

وأشار البيان الإيراني إلى أن: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها، بل ويجب عليها، كشف الأكاذيب الأخيرة والوقحة بشأن المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات".

واعتبر أن "اختلاق الذرائع أسهل من الاعتراف بحقيقة أن الهجوم، والقصف، ونهب الشعوب الأخرى هو من أجل الهيمنة وليس من أجل الديمقراطية، أو منع الانتشار، أو كما يُزعم مؤخرا، المخدرات".

وقال ترامب في تصريحه المثير للجدل: "قامت المقاتلات المذهلة التي يقودها أمهر الطيارين في العالم بتفريغ حمولتها. انطلقت كل قنبلة مباشرة عبر فتحات التهوية لتستقر داخل. حسنا، داخل مصانع المخدرات تلك في الواقع، فهذا هو ما كانوا يفعلونه، كانت منشآت نووية وأخرى للمخدرات".

وكان الرئيس الأميركي يتحدث عن الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية العام الماضي.

وبعد التصريح، رفض البيت الأبيض تقديم أي تفسير لتعليقات ترامب، الجمعة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وترجح وسائل إعلام أن ترامب ارتكب خطأ ثم أصر على موقفه بدلا من تصحيح قوله.