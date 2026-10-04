وقال بيان عسكري إسرائيلي إن القوات أطلقت النار باتجاه المشتبه به و"قامت بتحييده"، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".

في المقابل، أفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء الأحد، بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع حريق اندلع جراء إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي.

ولم تشر الإخبارية السورية إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحريق حتى الآن.

كما أفادت القناة، بأن الجيش الإسرائيلي داهم وفتش منازل في قرية الأصبح بالقنيطرة، خلال ساعات الليل.

وتشهد المنطقة الجنوبية من سوريا، تصعيدا إسرائيليا مستمرا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. فوفقا للمرصد السوري، بلغ عدد التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية 1114 توغلا منذ ذلك التاريخ، بينها نحو 640 توغلا خلال عام 2026.

وأفاد تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الشهر الماضي، بأن القوات الإسرائيلية تسيطر على منطقة تبلغ مساحتها نحو 600 كيلومتر مربع، تشمل عشرات القرى في محافظة القنيطرة وأجزاء من غرب درعا، حيث أقامت 9 نقاط عسكرية.

واستند التحقيق على شهادات عشرات السكان ومعتقلين سابقين وجنود احتياط إسرائيليين، أفادوا بوقوع مداهمات ليلية وتفتيش منازل وسيارات وهواتف محمولة، ووضع حواجز مفاجئة، وتصوير وجوه المارة، وجرى هدم 17 منزلا منذ بداية التوغل الإسرائيلي.