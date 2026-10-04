وأوضحت "سانا" أن آليات وجرافات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية شرعت في أعمال التجريف بهدف استكمال ما يُعرف بخط "سوفا 53"، وهو عبارة عن ساتر ترابي يمتد في المنطقة.

وأشار إلى أن أكثر من 7 جرافات وآليات عسكرية توغلت في المنطقة الممتدة جنوب غرب بلدة الرفيد، واستكملت حفر خندق عميق يمتد بالقرب من خط الفصل داخل الأراضي السورية.

ولفتت وكالة الأنباء السورية، إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت طائرات مسيرة لمراقبة وملاحقة تحركات الوفود الصحفية التي دخلت المنطقة، في محاولة لمنعها من توثيق أعمال الحفر والتجريف الجارية.