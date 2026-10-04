ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الشخص الذي استُهدف في خان يونس جنوبي القطاع هو صقر نبيل موسى القيسي، الذي وصفه بأنه "مخرب من وحدة النخبة التابعة لحركة حماس".

وقال بيان الجيش الإسرائيلي، إن القيسي "اقتحم أراضي دولة إسرائيل خلال مجزرة السابع من أكتوبر".

وأضاف أنه شغل منصب مدير جمعية "دينيز فنري" التركية، التي قال إنها تُقدم على أنها جمعية للمساعدات الإنسانية، لكنها في حقيقة الأمر "تقيم علاقات مع جهات رفيعة في قيادة حركة حماس ومع جهات في القيادة التركية".

واتهم الجيش الإسرائيلي القيسي بأنه استغل منصبه في الجمعية "لتوظيف عدد كبير من المخربين بشكل دائم، وتقديم دعم مالي" لعناصر حماس، فضلاً عن جمع الأموال لدعمها.

وكان "مستشفى شهداء الأقصى" في دير البلح بوسط القطاع قد أعلن في وقت سابق مقتل القيسي، في ضربة جوية استهدفت مركبة في جنوب قطاع غزة.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في وحدة المراقبة التابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في غارة أخرى استهدفت خان يونس.