مسؤول أمن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، قال إن الناقلة رصدت الانفجارات في محيطها المباشر، مشيرا إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجل أي أضرار بيئية جراء الحادث.

وأوضحت الهيئة في بلاغها أن الناقلة أبلغت أيضا عن تعرضها لقذيفة شرق سلطنة عمان، دون أن تحدد طبيعة المقذوف أو الجهة التي تقف خلف إطلاقه.

يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الاستهدافات المماثلة التي شهدتها مياه الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس تصاعد المخاطر على الملاحة عبر باب المندب وخليج عدن ومضيق هرمز.