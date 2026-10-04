وأضاف الجيش أنه قضى، في غارة أخرى السبت، على محمود إبراهيم ذيب عليان، وهو عنصر في وحدة المراقبة التابعة لحركة حماس.

وذكر الجيش أن عليان رُصد خلال الفترة الأخيرة وهو يعمل على دفع مخططات ضد قواته في منطقة الخط الأصفر، كما عمل على إعادة بناء قدرات حماس، في ما وصفه بأنه خرق ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجيش أن عليان قُتل في غارة جوية، مؤكدا أن القوات التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.