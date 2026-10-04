وخلال مقابلة مع "سي إن إن" الاقتصادية أكد مدبولي أن نهر النيل من الأنهار العابرة للحدود التي ينظمها القانون الدولي، مشددا على أن مصر ستظل تدعم الحل الدبلوماسي لملف سد النهضة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري أوضح مدبولي أن مصر أنفقت لسنوات على استثمارات ضخمة للبنية التحتية بما من شأنه ضمان انطلاقة اقتصادية ومناخ محفز للاستثمار.

كما أكد أن هذه الاستثمارات كانت ضرورية لمصر بعد أحداث عام 2011.