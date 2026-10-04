وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر، أن الحوثيين شددوا حصارهم على مركز المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر الحكومية لوكالة فرانس برس أن 34 من عناصر قواتها قتلوا، بينهم 20 في مديرية المضاربة بمحافظة لحج المحاذية لتعز، و14 في جنوب وغرب محافظة تعز.

في المقابل، قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين للوكالة إن 39 من عناصرهم قتلوا في المواجهات على جبهات تعز ولحج المحاذية لها.