وأوضح الجيش في بيان أن "معسكر غليلوت شهد عقد اجتماع لكبار قادته لبحث استيعاب الدروس المستفادة من أحداث 7 أكتوبر، برئاسة رئيس الأركان، إيال زامير، وبمشاركة قادة من جميع القيادات والأجنحة والفروع في الجيش الإسرائيلي".

وقال زامير: "إننا ندرس مدى استيعاب الدروس المستفادة من تحقيقات 7 أكتوبر، مدركين حجم الإخفاق، وفي الوقت نفسه ندرك ضرورة عدم التوقف عندها، بل التعلم منها، واستخلاص العبر، والتحسين، والمضي قدما. لا تزال أحداث 7 أكتوبر تلاحقنا، وواجبنا ضمان عدم تكرارها".

وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تحسين قدراته ورفع مستوى جاهزيته للحرب.

ولفت إلى أن الجيش يبني استراتيجية تنطلق من الاستعداد لحرب مفاجئة، بما في ذلك إحباط التهديدات الخطيرة فور ظهورها.

وأوضح زامير: "كل من يهددنا بالإضرار بنا ويبني القدرات اللازمة لذلك، سنتحرك استباقيا ونوجه له ضربة قاضية".

وأشار إلى أنه: "من أهم الدروس التي تعلمناها ضرورة توسيع نطاق الأمن. دولة إسرائيل صغيرة المساحة جغرافيا، وتفتقر إلى عمق بري، ما يجعلها عرضة لتهديدات متعددة المجالات. لذا، نحتاج إلى بناء القدرات الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي لمواجهة جميع التحديات والتهديدات. حجم الجيش الإسرائيلي هو عمقنا الاستراتيجي، ولذلك يجب علينا زيادة حجمه وتكييفه مع مهامه المتنامية".

كما أكد أن "الجيش الإسرائيلي بأكمله في حالة تأهب دائم. جميعنا على أهبة الاستعداد. واجبنا هو منع المفاجآت والاستعداد لها. نحن نعيش فترة من التوتر واليقظة، وعلى كل فرد في قطاعه أن يكون متيقظا ومستعدا".