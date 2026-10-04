وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الإستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد ورئيسة الوزراء الإيطالية عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه.