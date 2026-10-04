جاء ذلك خلال زيارة نتنياهو لقاعدة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي في أشدود برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو: "أزور اليوم قاعدة سلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الدفاع وقادة سلاح البحرية. وأنا معجب للغاية بالقوة، وبالأفراد، وبالمعدات. نحن نعلم أن المجال البحري أصبح، في الواقع، ساحة معركة دولية. نرى ذلك في مضيق هرمز، ونراه بالطبع في باب المندب".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعداؤنا يريدون تهديد مجالنا البحري في البحر المتوسط، وكذلك موانئنا وحركة الملاحة البحرية. وبطبيعة الحال، لن نسمح بحدوث ذلك".

وتابع نتنياهو: "لقد سمعت من المؤسسة الأمنية أنهم بحاجة إلى مزيد من المعدات. وقد وصلت غواصة سادسة إلى البلاد، وهم يريدون المزيد؛ المزيد من السفن، ووسائل أخرى لا أنوي التطرق إلى تفاصيلها هنا. لكنني سأقول لكم شيئا واحدا: في هذا المجال أيضا، سواء فوق الماء أو تحته، أعتزم أن تكون إسرائيل واحدة من الدول الرائدة في العالم في هذا النوع من الحروب".